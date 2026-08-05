El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre

Ya es oficial: el papa León viajará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre y visitará la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, confirmó este miércoles el Vaticano.



“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, dijo el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.



Pocos minutos después del anuncio del Vaticano, el Gobierno celebró oficialmente la visita. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, Javier Milei expresó que la llegada de León XIV constituye “un acontecimiento histórico para todos los argentinos” y destacó que será “una oportunidad para renovar los históricos lazos entre la República Argentina y la Santa Sede”.



En el texto, el Ejecutivo sostuvo que el viaje del Pontífice representa “un reconocimiento al pueblo argentino” y aseguró que trabajará junto con las autoridades eclesiásticas para garantizar el desarrollo de la visita. Además, ratificó su disposición a recibir al Papa “con el honor y la hospitalidad que merece el sucesor de San Pedro”.



El Presidente también hizo lo propio con una publicación en su perfil. “La Argentina va a recibir al Papa”, introdujo, con emojis de leones. “Fui oficialmente notificado de que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principios de año”, agregó y destacó: “Una visita histórica para todos los argentinos”.



Los obispos argentinos también emitieron un comunicado para celebrar el anuncio del viaje de León XIV. “Invitamos a todas las comunidades, junto con sus pastores, a prepararse desde ahora para que en este encuentro volvamos a descubrir la alegría de caminar juntos, llevando el Evangelio a cada rincón de nuestra tierra”, escribieron en un texto al que accedió este medio.



Fue un anuncio que se esperaba desde hace semanas, ya que se había anticipado extraoficialmente esta visita y se sabía que el Vaticano ya había enviado equipos de avanzada para comenzar a planear toda la logística y seguridad implícitas en el periplo.



Con esta visita el papa León cumplirá un anhelo de su predecesor, el papa Francisco, que nunca llegó a hacer el tan esperado viaje a su madre patria por problemas de agenda y por haber priorizado países de la periferia, nunca antes visitados.