Peaje de Hinojo: “Pago $480 por día para llevar a mis hijos a la escuela”

Karina Block vive en Colonia Nievas y este viernes manifestó, a través de las redes sociales, preocupación por los costos que le conlleva abonar el Peaje de Hinojo cada vez que lleva a sus hijos a la colegio.

Contó que viven todo el año en la zona rural y tienen dos hijos en edad escolar. Hace “cuatro meses que la concesionaria "Cruz del Sur S.A" nos retiró la tarjeta por la cual pagamos un abono mensual con pasadas ilimitadas” beneficio que, según manifestó, tenían hace 20 años.

Karina dejó en claro que agotaron las instancias de solicitud: “Hemos realizado los reclamos pertinentes por diferentes vías, Municipalidad, Sr. Cladera, Defensa al Consumidor, Concejo Deliberante de Olavarría, radios, Tv, etcétera”.

En paralelo, el pasado 14 de marzo, en el marco de una sesión del Concejo Deliberante, se aprobó el pedido para un pase gratis a vecinos de Colona Nievas.

“Hace cuatro meses que estamos pasando por caminos vecinales en estado deplorable destruyendo nuestros vehículos y/ o pagando cuando llueve para circular libremente dentro de nuestro distrito, el partido de Olavarría. Alguien se tiene que hacer cargo de esto, saben cómo nos sentimos en estado de abandono por parte de las autoridades”, continuó lamentando en el posteo.

Finalmente se preguntó “¿Dónde está el Estado y los derechos del niño? Mis hijos hoy no tienen las mismas oportunidades que el resto, acá no hay transporte público, ni tarjeta SUBE y la combi que viene por Consejo Escolar nunca me los quiso llevar. ¿Dónde está la gente que tiene que pensar políticas y diseñarlas, no sólo acatar, cumplir las que están vigentes’. Pero para eso se necesita gente con competencias que conozca las realidades diversas y con capacidad empática para buscar soluciones, esa es la clase política que necesitamos que esté presente. De lo contrario nos llenamos la boca hablando de desarrollo, de inclusión, de niñez y arréglense como puedan”.