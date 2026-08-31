Estudiantes diseñaron soluciones innovadoras para la industria

Un grupo de 60 estudiantes de Olavarría trabajó durante dos jornadas completas con profesionales en el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de gestión, procesos, productos y sustentabilidad.

Fue en la segunda edición de Lomatón, una experiencia colaborativa con formato de “hackaton”, presentada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Loma Negra y Ferrosur Roca.

Resultó ganador el trabajo “Edificio Sustentable”, desarrollado por el equipo denominado Los Cinco Industriales de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

Recibieron menciones los trabajos “¡Que no pare, que no pare!”, “Tren llamando a tierra” y “Y con la basura qué…”, de los equipos Chain Team (del Instituto de Formación Técnica 130); “La Bachoneta” y “Todo se Transforma”, ambos de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

El fin de esta propuesta es brindar a los participantes una oportunidad de pensar creativamente y complementar su desarrollo académico con una experiencia laboral concreta, basada en los desafíos estratégicos de la industria en la región.

Este año el número de estudiantes participantes duplicó al de la primera edición, que se llevó a cabo el año pasado. “Esto muestra la consolidación de este espacio de aprendizaje, innovación y colaboración y nos genera mucho entusiasmo de cara a las próximas ediciones” valoraron los organizadores