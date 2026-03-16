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Barrio por barrio estará en Provincias Argentinas y Acupo I

Será este miércoles de 9 a 12 en la Plaza de Acupo I, ubicada en Fortabat y Roque Sáenz Peña. Los vecinos de ambos barrios podrán realizar trámites de distintas áreas municipales.

El Municipio indicó que este miércoles habrá una nueva edición del Programa “Barrio por Barrio”, el dispositivo de abordaje territorial e integral que recorre cada punto del Partido, acercando a la comunidad la gestión de trámites y servicios. Este miércoles será el turno de los barrios Provincias Argentinas y Acupo I.

La actividad tendrá como punto de encuentro la plaza ubicada sobre Elena de Fortabat y Roque Sáenz Peña, a partir de las 9. En ese lugar, quienes se acerquen podrán encontrar los siguientes servicios:

Asesoramiento del portal de empleo, validación de Identidad en Mi Argentina, Sube y Boleto Estudiantil, denuncia ciudadana por robos o hurtos, recepción de reclamos en general y asesoramiento en normativa y programas municipales.

También habrá vacunación antirrábica para perros y gatos, vacunación para todas las edades, turnos para CAPS, control de TA y Glucemia, empadronamiento y reempadronamiento de salud.

Asimismo podrán realizar trámites de inscripción a Programa Más Vida y PAAC (personas con celiaquía), entrega de planillas e información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), asesoramiento y seguimiento de trámites, inscripción a Registro de Demanda Habitacional y otros servicios. 

Desde el Municipio también destacaron que de manera paralela distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

Además, se desplegará un dispositivo puerta a puerta que recorrerá la zona para dialogar con vecinos y vecinas y conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

 

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