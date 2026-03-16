Barrio por barrio estará en Provincias Argentinas y Acupo I

El Municipio indicó que este miércoles habrá una nueva edición del Programa “Barrio por Barrio”, el dispositivo de abordaje territorial e integral que recorre cada punto del Partido, acercando a la comunidad la gestión de trámites y servicios. Este miércoles será el turno de los barrios Provincias Argentinas y Acupo I.

La actividad tendrá como punto de encuentro la plaza ubicada sobre Elena de Fortabat y Roque Sáenz Peña, a partir de las 9. En ese lugar, quienes se acerquen podrán encontrar los siguientes servicios:

Asesoramiento del portal de empleo, validación de Identidad en Mi Argentina, Sube y Boleto Estudiantil, denuncia ciudadana por robos o hurtos, recepción de reclamos en general y asesoramiento en normativa y programas municipales.

También habrá vacunación antirrábica para perros y gatos, vacunación para todas las edades, turnos para CAPS, control de TA y Glucemia, empadronamiento y reempadronamiento de salud.

Asimismo podrán realizar trámites de inscripción a Programa Más Vida y PAAC (personas con celiaquía), entrega de planillas e información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), asesoramiento y seguimiento de trámites, inscripción a Registro de Demanda Habitacional y otros servicios.

Desde el Municipio también destacaron que de manera paralela distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

Además, se desplegará un dispositivo puerta a puerta que recorrerá la zona para dialogar con vecinos y vecinas y conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.