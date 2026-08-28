Caminos rurales en Provincia: 8 de cada 10 productores cuestionan su estado

El estado de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires genera preocupación entre los productores agropecuarios. Un relevamiento de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) reveló que el 79% de los consultados los calificó como "malos" o "muy malos".

El estudio también determinó que el 75% considera que los caminos no son transitables durante todo el año, situación que provoca demoras en el traslado de la producción, mayores gastos de mantenimiento y un incremento de los costos logísticos.

El 79% cuestionó el estado de los caminos rurales

El sondeo se concentró en establecimientos ubicados en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado, dos regiones con fuerte presencia de la actividad agropecuaria.

El trabajo contó con la colaboración de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina.

Los resultados muestran que casi cuatro de cada cinco productores tienen una evaluación negativa de la infraestructura vial utilizada para ingresar y salir de los campos.

Siete de cada diez sufrieron pérdidas económicas

El deterioro de los caminos no solamente genera dificultades para circular.

El 68% de los productores encuestados aseguró haber sufrido pérdidas económicas concretas debido a demoras o imposibilidad de retirar mercadería de sus establecimientos.

Las complicaciones pueden afectar especialmente a producciones que necesitan trasladarse dentro de plazos determinados, además de dificultar el ingreso de maquinaria, insumos y otros servicios necesarios para la actividad.

Los costos logísticos aumentaron más de 10%



El 59% de los consultados estimó que el mal estado de los caminos incrementó sus costos logísticos en más de un 10%.

El informe atribuyó ese sobrecosto a mayores gastos en fletes, mantenimiento de vehículos y desgaste de componentes.

En los caminos de tierra deteriorados, el consumo de combustible también puede aumentar entre 20% y 30%, según los datos incluidos en el relevamiento.

Pozos y deformaciones, entre los principales problemas

Las condiciones de las calzadas constituyen una de las principales quejas.

El 68% de los participantes señaló una presencia significativa de pozos en los caminos de tierra.

Además, el 82% encontró deformaciones: un 27% aseguró detectarlas con bastante frecuencia y otro 55% indicó que aparecen ocasionalmente.

Estos problemas dificultan la circulación de vehículos particulares, maquinaria agrícola y transporte pesado, especialmente después de períodos de lluvias.

Argentina tiene 500.000 kilómetros de caminos rurales



El relevamiento destacó la magnitud de esta infraestructura dentro del sistema vial argentino.

El país cuenta con aproximadamente 500.000 kilómetros de caminos rurales, que representan cerca del 82% de toda la red vial nacional.

Estas vías resultan fundamentales para conectar establecimientos productivos con rutas provinciales y nacionales y permitir el traslado de granos, ganado, leche y otros productos.

Productores se mostraron dispuestos a colaborar con los municipios



A pesar de las críticas, el estudio encontró una elevada predisposición a participar en soluciones conjuntas.

Siete de cada diez productores dijeron estar dispuestos a colaborar con gobiernos municipales y provinciales para mejorar el estado de los caminos rurales.

Los resultados del relevamiento vuelven a colocar a la infraestructura vial rural entre los principales desafíos para el sector agropecuario bonaerense, tanto por su impacto sobre la producción como por los costos adicionales que genera el deterioro de las vías.