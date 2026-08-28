Torneo Regional Amateur: Franco Balmaceda se sumó a El Fortín

Franco Balmaceda se sumó a El Fortín y este viernes sumó su primer entrenamiento de cara a lo que será el estreno dentro del certamen que organiza el Consejo Federal.

El Fortín continúa reforzando su plantel de cara al desafío que representa el Torneo Regional Federal Amateur y este jueves concretó la incorporación de Franco Balmaceda, delantero que llega a préstamo desde Quilmes hasta fin de año.

Balmaceda llega proveniente de la Reserva de Quilmes, donde tuvo una importante participación durante la presente temporada. El equipo fue dirigido hasta hace poco por Emanuel Tripodi, actualmente entrenador del plantel profesional del “Cervecero”, y quedó a las puertas de clasificarse a los Play-Off del Torneo Proyección.

El delantero que fue titular en la derrota del equipo del Conurbano 2 a 1 ante Independiente, había firmado su primer contrato profesional con Quilmes en noviembre del año pasado.