El clásico de los miércoles, el jueves y con muchos inscriptos

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías y un buen número de participantes aprovechando el buen clima.

La 18° fecha del tradicional certamen de mitad de semana consagró a Esteban González con 35 golpes en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo con 36 golpes y Alvise Baseggio con 37 golpes.

En De 14 a 24 de Hándicap, el triunfo fue para Fabián Palacios con 36 golpes. Víctor Benítez con 37 golpes y Uma Springer con 38 golpes completaron el podio.

Por último, en De 25 al Máximo, el ganador fue Guillermo López con 36 golpes y lo acompañaron en el podio Rubén Dattoli y Daniela Manarino con 38 golpes

La actividad continuará el sábado con un Torneo en modalidad Foursome Chapman 18 hoyos que llevará el nombre de “Great”.

Fuente: prensa CAE