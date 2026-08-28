Martín Endere destacó la media sanción de la Ley Ema: “Tenemos que lograr que el Estado llegue antes”

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción a la denominada Ley Ema, una iniciativa orientada a fortalecer las herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia escolar, bullying y cyberbullying.

Al respecto, Martín Endere destacó la importancia del avance legislativo y señaló que “se trata de una problemática que requiere respuestas concretas y una intervención activa por parte del Estado".

“La violencia escolar, el bullying y el cyberbullying son problemas reales que afectan a nuestros chicos y que requieren respuestas concretas por parte del Estado”, agregó el legislador.

La iniciativa lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense de 15 años cuya historia expuso las graves consecuencias que pueden derivarse de situaciones de violencia y vulneración en el ámbito escolar y digital.

Para Endere, uno de los principales desafíos es que "las políticas públicas no se limiten a actuar una vez producido el daño, sino que permitan detectar tempranamente las señales de alerta y prevenir que los conflictos escalen".

“Hay una diferencia sustancial entre llegar después del problema y llegar antes de que el problema se agrave. Nosotros queremos que el Estado llegue antes”, afirmó el olavarriense.

El diputado también remarcó que las nuevas tecnologías modificaron la manera en que se manifiestan las situaciones de violencia entre estudiantes: “La violencia que enfrentan hoy nuestros estudiantes no termina cuando termina la jornada escolar. Los conflictos pueden trasladarse rápidamente a teléfonos, grupos de WhatsApp y redes sociales".

En este sentido, Endere valoró que la iniciativa avance hacia la generación de herramientas concretas para las instituciones educativas, al tiempo que destacó la necesidad de contar con mecanismos de detección, protocolos de actuación y equipos preparados para intervenir.

“Queremos que cuando un chico atraviese una situación de violencia encuentre un adulto preparado para escucharlo y una institución que sepa cómo actuar”, expresó.

“Estamos hablando de algo tan básico como garantizar que ningún chico tenga miedo de ir a la escuela y que ningún estudiante que atraviese una situación de violencia sienta que está solo”, concluyó.

Origen de la iniciativa

La Ley Ema se llama así en honor a Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de la provincia de Buenos Aires que se quitó la vida en agosto de 2024 tras sufrir la difusión no consentida y viralización de un video íntimo en su ámbito escolar.

El nombre y el proyecto fueron impulsados por su madre, Laura Sánchez, junto a organizaciones sociales y legisladoras para transformar esta tragedia en herramientas de prevención, detección y abordaje de la violencia digital en las escuelas.