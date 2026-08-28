El Municipio lanzó un Plan de Forestación Urbana: plantarán mil árboles

La Municipalidad puso en marcha el Plan de Forestación Urbana, que tendrá como objetivo la colocación de mil árboles en distintos puntos de Olavarría, a disposición de pedidos de vecinos de la comunidad, quienes deberán solicitarlo.

En ese marco, anunciaron la apertura de la inscripción al Registro de Demanda de Arbolado, un espacio pensado para que las personas interesadas puedan dejar asentada su solicitud de plantación de árboles en su cuadra, vereda o barrio.

La iniciativa es encabezada desde el Vivero Forestal Municipal, en articulación con distintas áreas de gobierno.

Las personas interesadas deberán ingresar a la plataforma Mi Olava con su usuario y completar el formulario correspondiente, que estará disponible en el apartado de “Actividades”.

La priorización de los pedidos se realizará teniendo en cuenta a los barrios con mayor necesidad de arbolado, según un estudio realizado previamente por el Municipio.

