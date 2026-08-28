Torneo Regional Amateur: Estudiantes está listo para el debut

Conferencia de prensa mediante, en instalaciones del buffet del Parque Guerrero, se presentó el plantel del Club Estudiantes que competirá en el Torneo Regional Amateur desde el venidero domingo.

Flavia Rivera, vicepresidenta de la entidad; Mauro Vecchio, presidente de la Subcomisión de Fútbol; Mauricio Peralta, DT y los jugadores Gerónimo Candia y Leonardo Vitale encabezaron la presentación en sociedad de lo que será una nueva participación del "Bata" en el Torneo Regional Amateur.

"Felicitaciones a todos los que trabajan para que Estudiantes vuelva a estar en estas instancias" comenzó diciendo Flavia Rivera y agregó: "Sabemos que van a dejar los colores del club en lo más alto".

Por su parte, Mauro Vecchio se encargó de agradecer a los sponsors "que en una situación compleja nos están acompañando".

"El proyecto que llevamos adelante es formativo, pero no deja de ser algo integral y jugar este torneo es la consagración de un proceso", aseguró el dirigente.

A la hora de lo meramente deportivo, Mauricio Peralta dijo que "es una responsabilidad muy linda y estar por 2° año consecutivo en un certamen del Consejo Federal nos levanta la vara".

"Confío mucho en mí plantel y tenemos el mejor refuerzo que fue poder mantener a todos los jugadores" aseveró el DT que llegará a los 300 partidos en el "Bata" cuando el venidero domingo enfrente a Loma Negra.

Por su parte, Gerónimo Candia y Leonardo Vitale, en nombre del grupo, sostuvieron que "estamos muy ilusionados aunque sabemos que es una Zona complicada".