Copa Argentina: ganó Platense y se despidió Barracas Central

La competencia más federal de la Asociación del Fútbol Argentino siguió adelante con la disputa de los Octavos de Final y fue con festejo para uno de los futbolistas olavarrienses en la máxima categoría.

Platense selló su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Instituto por 3 a 1 en la definición por penales, luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

En el Coloso Marcelo Bielsa, el “Calamar” extendió su buen presente y se impuso al elenco cordobés sin minutos para Mateo Mendía que se ubicó en el banco de suplentes.

Previamente, Estudiantes goleó a Barracas Central y clasificó a los Cuartos de Final. En el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, fue 3 a 1 para el “Pincha” que da pelea en la triple competencia.

En el “Guapo” no estuvo Juan Ignacio Barbieri, fuera de la consideración del cotejo disputado en Florencio Varela.