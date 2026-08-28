Copa Argentina

Copa Argentina: ganó Platense y se despidió Barracas Central

En el transcurso del último jueves tuvo continuidad la Copa Argentina y fue con presentación para dos equipos con futbolistas olavarrienses. Platense accedió a Cuartos de Final.

Viernes, 28 de agosto de 2026 a las 14:51
Foto: prensa Copa Argentina

Por Redacción

La competencia más federal de la Asociación del Fútbol Argentino siguió adelante con la disputa de los Octavos de Final y fue con festejo para uno de los futbolistas olavarrienses en la máxima categoría.

Platense selló su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Instituto por 3 a 1 en la definición por penales, luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. 

En el Coloso Marcelo Bielsa, el “Calamar” extendió su buen presente y se impuso al elenco cordobés sin minutos para Mateo Mendía que se ubicó en el banco de suplentes.

Previamente, Estudiantes goleó a Barracas Central y clasificó a los Cuartos de Final. En el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, fue 3 a 1 para el “Pincha” que da pelea en la triple competencia.

En el “Guapo” no estuvo Juan Ignacio Barbieri, fuera de la consideración del cotejo disputado en Florencio Varela.

 

Tags