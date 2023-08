Martín Endere sobre demanda habitacional: "El Municipio necesita el apoyo indudable de Provincia y Nación"

Martin Endere, precandidato a diputado provincial y concejal de Juntos, fue entrevistado por LU32, en donde reclamó la intervención del Instituto de la Vivienda en Olavarría, y se refirió al funcionamiento de la Ley de Alquileres, en el marco de un déficit habitacional y toma de tierras.

Endere aseguró que una de las mayores demandas es el déficit habitacional. "Es un problema estructural que tiene la Argentina, y Olavarría no escapa a esa problemática", manifestó el concejal del oficialismo, y agregó que no siempre un déficit de vivienda, "sino es de acceso a la tierra".

"Por eso es tan importante hablar de el hábitat como una cuestión más integral que solamente la casa, para eso se necesita el apoyo indudable de la Provincia y Nación", aclaró, y agregó: "no existe posibilidad de un municipio de llevar adelante programas masivos de vivienda y de hábitat, se tiene que trabajar coordinada e integralmente las distintas esferas".

Endere, de Juntos, justificó que "quizás en Olavarría fue lo que en el último tiempo no viene pasando. La gestión de Axel Kicillof no hizo una vivienda social en nuestra ciudad". A pesar de las construcciones del Barrio Educadores o el inicio de obras en Barrio CECO 3, Endere habló de la posibilidad de que tenga acceso a la totalidad de la ciudadanía que no tiene vivienda.

"Nunca uno puede estar en contra de un programa de vivienda, sea cual sea, porque quien no tiene vivienda accede, uno tiene que estar a favor". Para Endere: "no se ha trabajado sobre los sectores más vulnerables que requieren la participación activa del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires".

Por otro lado, al ser consultado por la Ley de Contrato de Alquileres, el precandidato a diputado aseguró que debería modificarse pero por el Congreso de la Nación. "Debería ser una Ley para resolver un problema que en realidad lo agrava (o duplica). Primero, una problemática se tiene con el dueño de la vivienda, y por otro lado tenemos al inquilino".

"Para quienes alquilamos gran parte de nuestra vida, sabemos que es una complicación no saber cuánto van a reajustar el alquiler", repensó el concejal, y agregó que "tiene que estar en agenda política, sobre todo porque es lo que vive la gente todos los días, queremos generar herramientas para que ese inquilino deje de serlo", concluyó.