Se entregaron más de 140 escrituras en el Salón Rivadavia

En el inicio de la tarde de este miércoles se concretó en el Salón Rivadavia un nuevo acto de firma de escrituras, que estuvo encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la participación de funcionarios provinciales y municipales. Se trató de más de 140 rúbricas, lo que eleva por encima de 4 mil los trámites de escrituración que fueron llevados a cabo por la actual gestión municipal.

En total se trató de la firma de 142 escrituras, de las cuales 118 corresponden a trámites encuadrados en la Ley Provincial Nº 10.830 y 24 a operatorias del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Se trata un trabajo conjunto y articulado de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

En la actividad Wesner estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez. Además, estuvo presente la doctora Mariana Sánchez, en representación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

“Ya son más de 4000 trámites de escrituración, más de 400 soluciones habitacionales que hemos logrado, un trabajo que es permanente. Sabemos del acompañamiento de esta dirección de Casa de Tierra y Regularización Dominial, sabemos del compromiso de ustedes”, expresó el intendente de Olavarría al dar las palabras de bienvenida.

Por último, ponderó la relevancia de este tipo de actos. “Esto es algo tan importante, muy valioso, porque que adentro de cada casa sin dudas hay una historia familiar. Así que celebren este acto, compártanlo con la familia y a firmar la escritura que es lo más importante de todo el proceso que hemos estado acompañando”, concluyó.