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Se realizará un nuevo acto de firma de escrituras

Será este jueves 23 de julio a las 13, en el Salón Rivadavia. Se suscribirán 52 escrituras, de las cuales 37 corresponden a trámites de regularización dominial y 15 a consolidaciones de dominio.

Este jueves se llevará adelante un nuevo acto de firma de escrituras en el Salón Rivadavia (Rivadavia 2868).

 

Será desde las 13 horas y estará a cargo de Casa de Tierras y Regularización Dominial junto con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las Leyes 24.374 y 25.797

Participarán del acto el intendente municipal Maximiliano Wesner; el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez; la escribana regularizadora María Laura Lucas; y profesionales de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial.

 

En esta oportunidad se suscribirán 52 escrituras, de las cuales 37 corresponden a trámites de regularización dominial y 15 a consolidaciones de dominio, permitiendo a las familias avanzar en el proceso de obtención de la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

 

La regularización dominial constituye una política pública orientada a garantizar el acceso al título de propiedad de la vivienda, brindando seguridad jurídica a las familias que acreditan una posesión pública, pacífica y continua del inmueble. La escrituración no solo consolida derechos, sino que también favorece la integración social, el arraigo y el desarrollo de las comunidades.

 

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, se solicita a las personas convocadas presentarse 30 minutos antes del horario previsto, con su Documento Nacional de Identidad (DNI), a fin de facilitar el desarrollo del acto.

 

El listado:

Acosta María Paula // Aguirre Isabel Teresa // Aguisnaga Eliseo Josué // Andrada Juan Luis // Arauz Miriam Azucena – Wagner Emilio Enrique // Avalo Carlos Roberto // Averasturi Sergio Omar – Córdoba Yanina Elizabeth // Biundo Pablo Cesar // Bocasso Marta Mabel // Bologniani Gustavo Gabriel – Morua Paola Andrea // Bustamante Claudia Maricel // Bustos Ángel Héctor // Canere Carlos Damián // Chiramberro Liliana – Munnich Juan María // Cortez Oscar Felipe // De Masi Marcelo Horacio // Despoux Josefa // Diorio Darío Oscar // Duarte Julio Cesar.

 

Espinoza Carmen Leonor // Eyarch Graciela Susana // Fernández Carbone Pablo Andrés – Teixeira Iriel Diana // Galván Micaela Yesica // Giacomaso Alberto Jesús // González María Ester // González Mónica Viviana // Iriarte Silvia Gladys // Ledesma Marina Elizabeth // Leiva Juan Carlos – Felipe Yesica Anahi // Lopez Leila Marina – Torres Carlos Martin // López María Magdalena // Mallea María Marcela // Martel Blanca Azucena // Martell Javier Gastón // Martinefsky María Cristina // Miguez Juan José // Moyano Ofelia Mabel // Muía Rosa Ester.

 

Nápole Héctor Fabián – Rubino Rosana Graciela // Natale Guillermina // Negrete Amanda Estela // Ortiz Norma Ester // Ostertag Sonia Mariela // Pelender Estela Alicia // Romero Yamila Inés // Safenreider Marisa Beatriz – Falcón Alberto Daniel // Santillán Stella Maris // Schneider Elba Cristina // Sosa Olga Marcela // Stular María Alejandra – Adrián Claudio Gastón Érico // Suarez David Daniel // Villalba María Luisa – Martínez Ramón.

 

Más información

 

Para consultas dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Rivadavia 2861, o comunicarse al Tel 440442 int. 1750.

 

 

 

 

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