Se realizará un nuevo acto de firma de escrituras

Este jueves se llevará adelante un nuevo acto de firma de escrituras en el Salón Rivadavia (Rivadavia 2868).

Será desde las 13 horas y estará a cargo de Casa de Tierras y Regularización Dominial junto con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las Leyes 24.374 y 25.797

Participarán del acto el intendente municipal Maximiliano Wesner; el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Juan Sánchez; la escribana regularizadora María Laura Lucas; y profesionales de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial.

En esta oportunidad se suscribirán 52 escrituras, de las cuales 37 corresponden a trámites de regularización dominial y 15 a consolidaciones de dominio, permitiendo a las familias avanzar en el proceso de obtención de la seguridad jurídica sobre sus viviendas.

La regularización dominial constituye una política pública orientada a garantizar el acceso al título de propiedad de la vivienda, brindando seguridad jurídica a las familias que acreditan una posesión pública, pacífica y continua del inmueble. La escrituración no solo consolida derechos, sino que también favorece la integración social, el arraigo y el desarrollo de las comunidades.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, se solicita a las personas convocadas presentarse 30 minutos antes del horario previsto, con su Documento Nacional de Identidad (DNI), a fin de facilitar el desarrollo del acto.

El listado:

Acosta María Paula // Aguirre Isabel Teresa // Aguisnaga Eliseo Josué // Andrada Juan Luis // Arauz Miriam Azucena – Wagner Emilio Enrique // Avalo Carlos Roberto // Averasturi Sergio Omar – Córdoba Yanina Elizabeth // Biundo Pablo Cesar // Bocasso Marta Mabel // Bologniani Gustavo Gabriel – Morua Paola Andrea // Bustamante Claudia Maricel // Bustos Ángel Héctor // Canere Carlos Damián // Chiramberro Liliana – Munnich Juan María // Cortez Oscar Felipe // De Masi Marcelo Horacio // Despoux Josefa // Diorio Darío Oscar // Duarte Julio Cesar.

Espinoza Carmen Leonor // Eyarch Graciela Susana // Fernández Carbone Pablo Andrés – Teixeira Iriel Diana // Galván Micaela Yesica // Giacomaso Alberto Jesús // González María Ester // González Mónica Viviana // Iriarte Silvia Gladys // Ledesma Marina Elizabeth // Leiva Juan Carlos – Felipe Yesica Anahi // Lopez Leila Marina – Torres Carlos Martin // López María Magdalena // Mallea María Marcela // Martel Blanca Azucena // Martell Javier Gastón // Martinefsky María Cristina // Miguez Juan José // Moyano Ofelia Mabel // Muía Rosa Ester.

Nápole Héctor Fabián – Rubino Rosana Graciela // Natale Guillermina // Negrete Amanda Estela // Ortiz Norma Ester // Ostertag Sonia Mariela // Pelender Estela Alicia // Romero Yamila Inés // Safenreider Marisa Beatriz – Falcón Alberto Daniel // Santillán Stella Maris // Schneider Elba Cristina // Sosa Olga Marcela // Stular María Alejandra – Adrián Claudio Gastón Érico // Suarez David Daniel // Villalba María Luisa – Martínez Ramón.

Más información

Para consultas dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, Rivadavia 2861, o comunicarse al Tel 440442 int. 1750.