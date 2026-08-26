Murió el músico uruguayo Rubén Rada a los 83 años

El legendario músico, cantante, compositor y percusionista uruguayo Rubén Rada falleció este miércoles a los 83 años, luego de atravesar un complejo cuadro de neumonía que había obligado a su internación semanas atrás. La noticia fue informada por su familia a través de las redes sociales.

Rada, una de las figuras más reconocidas de la música popular uruguaya, había sido internado a comienzos de agosto tras presentar una infección pulmonar y un cuadro de neumonía bilateral. En los primeros días, los reportes médicos señalaban que se encontraba en recuperación y de buen ánimo, pero su estado de salud se agravó en las últimas horas.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresaron en el comunicado.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”, finalizaron.

Nacido el 16 de julio de 1943, Rada desarrolló una extensa trayectoria artística que trascendió las fronteras de Uruguay. Su obra estuvo profundamente vinculada al candombe, género que fusionó con el rock, el jazz, el blues, la murga y otras expresiones musicales, convirtiéndose en uno de los principales referentes de la música uruguaya.

A lo largo de su carrera integró y encabezó numerosos proyectos musicales. Entre ellos se destaca Tótem, emblemática banda surgida a comienzos de la década de 1970 y considerada una de las formaciones fundamentales del candombe-beat uruguayo.

Hasta pocas semanas antes de su fallecimiento, Rada continuaba trabajando y proyectando nuevas presentaciones. En abril había anunciado el regreso de Tótem y recientemente había puesto en marcha en YouTube el ciclo “¿Quién va a cantar?”, una propuesta de encuentros musicales junto a artistas de diferentes géneros.

