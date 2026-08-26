Fútbol Femenino: arrancó el Clausura para la Primera División

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la división femenina siguió adelante para las formativas y tuvo su estreno para la Primera División.

El pasado domingo y con los tres partidos arrancó el segundo semestre que dejó victorias para Municipales y Racing y empate entre Club Ciudad y El Fortín.

Por el lado de las formativas, se jugó la 2° fecha en las dos categorías y se completó el programa de la jornada inaugural.

Los resultados:

Primera

1° fecha

Municipales 7 (Brenda Leguizamón, María Aref, Micaela Vivas y Sonia Tabares -4-) – 0 Ferro

Racing 1 (Francesca Zanazzi) – 0 Colonias y Cerros 0

Club Ciudad 1 (Jazmín Vailati) - 1 (Abril Santellán) El Fortín

Sub13

2° fecha:

El Fortín 1 (Mía Fiorio) – 0 Ferro

Municipales 0 - Ferroviario 0

Sub15

1° fecha:

Municipales 0 – 2 (Isabella Ferro y Milagros Ortiz) Racing

2° fecha:

El Fortín 0 - 2 (Cristiana Baldi y Lola Ingliso) Ferro

Municipales 0 - 7 (Bianca Beratz -4-, Rocío Sigler, Isabella Azato y Melany Altamirano) Ferroviario