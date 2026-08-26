Fútbol Femenino

Fútbol Femenino: arrancó el Clausura para la Primera División

En la jornada del último domingo comenzó la disputa del Torneo Clausura “Andrea Serris” para la Primera División. Además, se jugó en las dos categorías de formativas.

Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 17:02
Foto: Claudia Begunza

Por Redacción

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la división femenina siguió adelante para las formativas y tuvo su estreno para la Primera División.

El pasado domingo y con los tres partidos arrancó el segundo semestre que dejó victorias para Municipales y Racing y empate entre Club Ciudad y El Fortín.

Por el lado de las formativas, se jugó la 2° fecha en las dos categorías y se completó el programa de la jornada inaugural.

 

 

Los resultados:

Primera
1° fecha
Municipales 7 (Brenda Leguizamón, María Aref, Micaela Vivas y Sonia Tabares -4-) – 0 Ferro 
Racing 1 (Francesca Zanazzi) – 0 Colonias y Cerros 0
Club Ciudad 1 (Jazmín Vailati) - 1 (Abril Santellán) El Fortín 

Sub13
2° fecha:
El Fortín 1 (Mía Fiorio) – 0 Ferro 
Municipales 0 - Ferroviario 0

Sub15
1° fecha:
Municipales 0 – 2 (Isabella Ferro y Milagros Ortiz) Racing  
2° fecha:
El Fortín 0 - 2 (Cristiana Baldi y Lola Ingliso) Ferro 
Municipales 0 - 7 (Bianca Beratz -4-, Rocío Sigler, Isabella Azato y Melany Altamirano) Ferroviario 

 

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