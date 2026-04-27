Se firmarán 89 escrituras sociales la semana próxima

El Municipio de Olavarría informa que el miércoles 6 de mayo se llevará a cabo un nuevo acto de firma de escrituras sociales. En la actividad trabajará personal de Escribanía General de Gobierno y del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria es a partir de las 13 horas, en el Salón Rivadavia, con la presencia y participación de funcionarios municipales y provinciales.

En la ocasión se firmarán 89 escrituras, de las cuales 48 corresponden a la Ley 10.830, 30 a la operatoria del Instituto de la Vivienda y 11 a Prescripciones Adquisitivas Ley 24.320.

Desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, se detalló que las personas que serán mencionadas a continuación deberán concurrir con media hora de antelación para su acreditación, en la que deberán presentar la siguiente documentación:

_ documento de identidad y fotocopia del mismo

_ constancias de CUIL o CUIT

_ En caso de estar divorciados copia simple de la sentencia de divorcio.

_ En caso de presentarse en carácter de apoderado/a deberá presentar el poder original.

Titulares

Acosta, Romina Lucrecia // Acuña, Javier Alberto // Arias, María Laura // Arouxet, María Cristina- Zalazar, Osvaldo Rubén // Ayalef, Myriam Lujan // Bustos Castro, Estela Maris – Estrada, Cristian Omar // Cabrera, Julian Anibal – Gyarmatti, Marcela Viviana // Cananiz, Omar Alfredo – Albertario, Luis Roberto // Caputo, Maria Eugenia Carolina // Carriere, Rocio Edith // Castro, Cristian Omar – Burelli, Viviana Elisabet – Nasello, Hector Omar // Cisneros, Fernando Gabriel – Paredes, Andrea Soledad // Conlon, Marcelo // Damaso, Maria Teresa // Daquino, Gabriela Andrea // Fernandez, Claudia Alicia // Fernandez, Claudia Alicia // Galasco, Maria Victoria // Genobes, Monica Estela – Padin, Abel Juan Horacio // Ivroud, Viviana Lilian // Kuber, Guillermo Adolfo, Lachermeier, Natalia Andrea – Liberatti, Miguel Angel // Ledesma, Cintia Joana // Lendi, Carlos Damian // Lopez, Damniel Edgardo – Martinez Cajal, Veronica Gabriela // Luluaga, Daiana Alessandra // Luna, Juan Jose // Macias, Damian Alejandro – Pizarro, Maria Alejandra // Matarazzo, Veronica Ivana // Matias, Marcelo Javier // Nahuelan, Cintia Lorena – Sanchez, Claudio Marcelo // Ortiz, Susana Silvia – Block, Raul – Cura, Eva Josefa // Pacheco, Maria Alejandra // Poli, Christian Alejandro // San Martin, Pablo Roberto // Sanchez, Marta Isabel – Torres, Rogelio Pablo // Schmale, Alejandro Marcelo // Suarez, Adriana Silvina // Suarez, Carina Noemi – Villalba, Miguel Angel // Vega, Virginia Belen – Gelso, Ariel Eduardo // Villarruel, Cecilia Mabel.

Se añadió que toda aquella persona que cuenta con un trámite de escrituración social iniciado y que no está citada en esta oportunidad, que los expedientes continúan su curso y próximamente serán convocados.

Para consultas o información dirigirse a la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, con oficina en el primer piso del Palacio San Martín, o comunicarse al 440442 interno 1750-1753, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.