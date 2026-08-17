Debutó Paloma Routaboul en Estados Unidos

La olavarriense dio un nuevo paso en su carrera deportiva y debutó en el vóley universitario de Estados Unidos.

La ex jugadora de Estudiantes ya venía trabajando junto al plantel durante las últimas semanas, período en el que realizó la pretemporada y se preparó para afrontar su primera experiencia en el vóley universitario estadounidense.

Routaboul integró el plantel de Mississippi State Bulldogs que cerró su pretemporada con partido presentación ante su público.

La estructura del vóley universitario estadounidense contempla una primera etapa en la que los equipos disputan una serie de partidos que no corresponden a la competencia de conferencia y en el caso de Mississippi State, serán diez encuentros que servirán para comenzar a establecer posiciones.

Posteriormente llegará la competencia propiamente dicha dentro de la conferencia, y la ubicación final en esa etapa será determinante para definir las posibilidades de avanzar al torneo que reúne a los mejores equipos universitarios del país.

La deportista de Olavarría inicia entonces una nueva etapa dentro de su carrera deportiva que tuvo sus comienzos en Estudiantes y la tiene como una de las integrantes de la Selección Argentina en las diferentes categorías formativas.