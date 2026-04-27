Comienzo de semana con frío invernal en Olavarría

El frío se hace sentir sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, aunque no puede tomar por sorpresa a nadie: un brusco cambio de temperatura había sido anunciado luego de los fuertes vientos de este domingo.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 8 de la mañana la temperatura en Olavarría era de 6.2 grados, con una sensación térmica de 2.8 grados.

A esa altura de la jornada donde más se sintió el frío en el territorio bonaerense fue en Bolívar, con 3.2 grados; le siguió Bahía Blanca con 3.4, luego Coronel Suárez con 4, Junín con 4.3 y Azul con 5.4.

Sin lluvias en el horizonte, para este martes se anuncia una mínima de 7 grados y una máxima de 19; el miércoles las marcas térmicas estarán entre 12 y 22 grados; el jueves entre 7 y 22 y el viernes oscilarán entre 13 y 22 grados.

Para el fin de semana se caen las expectativas de las marcas máximas: entre 12 y 19 grados estarán las temperaturas el sábado y entre 8 y 19 el domingo.