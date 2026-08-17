Olavarría honró la memoria del Libertador de América en la Plaza Aguado

Fotos: Paco Zelaya

“José de San Martín fue un gran defensor de la patria y una persona admirable, que luchó por la libertad de nuestra Nación y de los países vecinos (….) San Martín combatió con sus ideales buscando una América unida, no se rindió ante las dificultades buscando que nuestros pueblos estén unidos. En nuestra escuela lo recordamos siempre, no sólo como un héroe, sino como una persona que nos dejó importantes valores”. La pequeña Nina Cardone, alumna de sexto años de la Escuela Nº 8 José de San Martín sintetizó con inmensa sabiduría el legado del gran Libertador, como símbolo además de una herencia que permanecerá inalterable en esta tierra por los siglos de los siglos.

Olavarría rindió homenaje este lunes con un acto en la Plaza Aguado al más grande de los argentinos, a 176 años de su paso a la inmortalidad aquel verano francés, a las tres de la tarde del 17 de octubre de 1850.

El acto fue presidido por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la presencia de la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar; el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 teniente coronel Andrés Galván; el jefe del escuadrón de Ingenieros Blindado 1 mayor José Alberto Flores Castañeda y el segundo jefe de Regimiento mayor Agustín Grau Molina.

Además, tomaron parte de la ceremonia el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán; el titular de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Héctor Hoyos; la presidenta del Consejo Escolar Florencia Servino; autoridades municipales, secretarios, subsecretarios y directores, representantes de las distintas colectividades, autoridades provinciales, fuerzas de seguridad, concejales de los bloques del HCD, Bomberos Voluntarios de Olavarría.

Asistieron también la inspectora distrital Marta Casanella; la inspectora de DIPREGEP Romina Altafini, el jefe distrital de educación Julio Benítez, consejeros delegados municipales; representantes de la Asociación Cultural Belgraniana, de la Agrupación Veteranos de Guerra “2 de Abril”; Agrupación Veteranos Naciones Unidas Ciudad de Olavarría; Agrupación Soldados Continentales; Logia Obreros del Sud 94 del Oriente de Olavarría, la familia del Capitán de Corbeta Diego Wagner, entre otros.

“San Martín supo encarnar los valores más sublimes y evidenciarlos en cada una de sus actitudes públicas, muchas de las cuales siguen siendo motivo de asombro para quienes se dedican a bucear en la historia de nuestro país” resaltó el locutor en la apertura del acto.

Antes de los discursos se cumplieron los distintos pasos protocolares, a las 14.55 se arrió la bandera argentina a media asta y luego fueron depositadas sendas palmas al pie del Monumento al General San Martín.

Por el partido de Olavarría lo hizo el jefe comunal Maximiliano Wesner; por la Guarnición Ejército Olavarría el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1, mayor Flores Castañeda; por el HCD su titular Guillermo Santellán; en representación de Asociación Cultural Sanmartiniana el presidente Héctor Hoyos acompañado por el tesorero Osvaldo Díaz.

En representación de la Logia Obreros del Sud 94 del Oriente de Olavarría lo hizo Mario Tordelli y posteriormente fue el turno de la Agrupación de Veteranos de Naciones Unidas de la ciudad de Olavarría.

Luego de la intervención de la pequeña Nina Cardone ocupó el espacio de las palabras Claudia Capuano, en representación de la Asociación Cultural Sanmartiniana.

“Frente a este Monumento que honra su memoria reafirmemos nuestro compromiso con los ideales que guiaron su vida: la libertad, la justicia, la unidad, el respeto y el servicio desinteresado al prójimo. Los pueblos que olvidan a sus grandes hombres pierden parte de su identidad” subrayó.

Su discurso se cerró con una bella frase: “Alto en las montañas, el 17 de agosto de 1850, cuando el reloj marcaba las tres de la tarde y el corazón del General don José de San Martín dejaba de latir un cóndor altivo y silencioso emprendió el vuelo hacia la inmensidad de Los Andes y desde entonces, como centinela eterno de las cumbres custodia su legado para que cada generación de argentino vuelva la mirada hacia él y en su ejemplo encuentre el camino del honor, la libertad y el servicio a la Patria como una brújula moral y una esperanza compartida”.