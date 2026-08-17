Santilli busca dar otro paso hacia el fin de la zona fría y la llegada de la cálida

Fuente: DIB

El jefe de Gabinete Diego Santilli buscará este martes dar otro paso clave con los gobernadores norteños para avanzar en un acuerdo por zonas cálidas, la iniciativa que contempla un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas en regiones de altas temperaturas y que va de la mano de los cambios de la denominada zona fría.

El encuentro tendrá lugar a las 15:30 en la Casa Rosada y, además del jefe de Gabinete, contará con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti. Juntos intentarán acercar posiciones con los diez líderes del NEA y el NOA, quienes presionan desde antaño por un alivio para las facturas de luz que pagan los habitantes de esos distritos.

Como viene informando Agencia DIB, esta negociación encierra una clave política importante porque su contracara son los votos que pueden aportar los gobernadore para destrabar el tratamiento del proyecto para achicar el régimen de zona fría, que subsidia el gas en 94 ciudades bonaerenses -y de otras cuatro provincias- lo que encarecería las facturas de ese servicio.

La llamada zona cálida se trata de una tarifa eléctrica diferencial para las provincias que reportan altas temperaturas, un reclamo histórico de las jurisdicciones que componen el Norte Grande, que ya presentaron distintas iniciativas ante el parlamento. La más reciente fue obra del bloque justicialista del Senado y contempla descuentos de hasta el 50% en las boletas para los sectores de bajos ingresos.

El fin de la zona fría. La contrapartida de la gestión libertaria es conseguir en el Senado los votos para los cambios en las tarifas de gas, que si bien mantendrá subsidios, serán más acotados. La iniciativa del Gobierno de Javier Milei, que busca ahorrar unos $250.000 millones que salieron el año pasado de las arcas estatales, suma rechazo en el interior bonaerense, con la junta de firmas y presión de intendentes. Y paralelamente, los senadores delo peronismo, tal lo adelantó José Mayans, buscan convencer a sus pares provincianos para que no avance el proyecto.

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son unos 1.240.000 de hogares de 94 municipios los que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de usuarios del territorio. Para esos distritos, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%. Salvo que acceda al subsidio que tendrá un cambio importante que hará que sea menor y que, inclusive, suba la tarifa para las provincias que permanezcan en la zona fría.