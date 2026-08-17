Torneo Federal Sub15: Racing goleó en La Madrid

Racing debutó en el certamen organizado por la Federación Bonaerense Pampeana y fue con victoria ante su homónimo de La Madrid.

Las “Chairas” derrotaron 3 a 0 a Racing en condición de visitante y tomaron importante diferencia de cara a la revancha de la primera llave del Torneo Federal Sub15.

Martina Campos Coronel abrió el marcador a los 8 minutos de iniciado el partido y en el complemento, a los 10´ y a los 17´, las olavarrienses pusieron cifras definitivas con los goles de Olivia Fugaracho e Isabella Ferro Altafini.

La revancha se jugará el venidero fin de semana en el Buglione Martinese en lo que significa la primera experiencia en un certamen provincial para las guiadas por Juan Lascioli.