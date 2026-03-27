Se realizó la Asamblea de la Cooperadora del Hospital

El pasado miércoles se llevó a cabo la asamblea anual general ordinaria de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias correspondientes, con la presencia de integrantes de la comisión directiva, socios y socias, además de personal del área de Relaciones con la Comunidad y referentes del nosocomio local.

En la asamblea se dio tratamiento a la memoria y balance de la gestión 2025, marco que sirvió para la presentación de un minucioso informe del estado de recursos, como también de los gastos ejecutado en el último ejercicio, que resultaron aprobados.

Son más de 180 las personas que integran la asociación, que en los últimos meses ha logrado -entre otros- la reparación de e incorporación de importantes equipos, insumos e infraestructura que permiten brindar mejores condiciones tanto a pacientes como al personal profesional, administrativo y auxiliar que se desempeña a diario en el Hospital Municipal.

Como hitos destacados se enumeró, entre otros, la adquisición de dos sillas de ruedas especiales, elementos de estimulación cognitiva, juegos didácticos, heladeras e incluso una cama ortopédica, además de la reparación del equipo de endoscopía para el servicio de gastroenterología.

En el final de la asamblea se agradeció no sólo a cada persona asociada, donante, instituciones, profesionales particulares y al Municipio por acompañar la labor diaria de la institución.