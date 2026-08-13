El lunes 17 será el acto por el 176º aniversario del fallecimiento de San Martín

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar del Acto Oficial por el 176º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

La ceremonia se llevará cabo el lunes 17 de agosto, en el Parque del Bicentenario “Senador Oscar Lara”, al pie del monumento que rinde homenaje al Padre de la Patria.

Comenzará a las 14:45 horas y contará con la presencia de funcionarios municipales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad.