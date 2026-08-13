Olores en el centro por obras en una estación de servicio

Un fuerte olor a combustible llamó la atención en la mañana de este jueves a los vecinos del micro centro, más precisamente en las manzanas que se encuentran en torno de la estación de servicio Axion ubicada en la esquina de Moreno y Belgrano.

Un equipo de este medio de acercó al lugar, donde se sigue expendiendo combustible con normalidad en la parte de la playa que da contra la calle Belgrano y logró testimonios al respecto.

Los consultados informaron que la razón de estas emanaciones está vinculada con los trabajos que se llevan a cabo en la mitad lindera con el depósito del hipermercado, donde se sumará en las próximas horas un tanque con capacidad para 30 mil litros.

“Todos los trámites están en regla. Se hicieron los pasos correspondientes ante la Secretaría de Energía, los estudios de impacto ambiental y se pidieron los permisos correspondientes en el Municipio. Es normal que cuando se encaran obras de estas características se sienta el olor a combustible” explicó uno de los encargados de la obra.

Por otro lado, uno de los playeros informó que durante la mañana se acercaron al lugar efectivos policiales, funcionarios de Defensa Civil y bomberos del Cuartel Central para constatar la evolución de las tareas.