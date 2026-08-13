El exconcejal Ricardo Nasello apoya la nominación “Intendente Helios Eseverri” para el puente de la Colón



El exconcejal y dirigente del Foro Olavarría-Frente Renovador, Ricardo Nasello, se pronunció a favor del proyecto presentado por Carlos César Bianchi para denominar “Intendente Helios Eseverri” al puente ubicado en la avenida Colón sobre las vías del Ferrocarril.

Ricardo Nasello, quien tuvo una activa participación política con Don Helios Eseverri, señaló que nada más justo que el Puente construido en la gestión del exintendente lleve su nombre y consideró muy oportuno el proyecto del exconcejal y comerciante Carlos Bianchi.

“Don Helios siempre vivirá en el recuerdo más preciado de Olavarría, para muchos de nosotros fue un gran maestro y el mejor Intendente Municipal de Olavarría” dijo Ricardo Nasello a 26 años de la inauguración del Puente.

Nasello agregó “que el Puente construido por Don Helios agilizó la comunicación vehicular y conectó los barrios sin demoras y molestias”. “Una solución moderna a una dificultada endémica de la ciudad”, concluyó Ricardo Nasello.