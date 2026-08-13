Torneo Federal A: Olimpo festejó en el clásico más importante

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 3° fecha en el Nonagonal por el ascenso y en la Fase Reválida por el descenso y fue con presencia local.

En la Fase Campeonato, Olimpo venció a Villa Mitre pro 2 a 0 y se subió a lo más alto de las posiciones.

En el “aurinegro” que fue local, Braian Guille fue titular y dejó el campo de juego a los 85´ y en el “Tricolor”, Carlos Battigelli jugó hasta los 73´.

Por otro lado, en la Reválida, Círculo Deportivo igualó 0 a 0 ante Deportivo Rincón. En el “Papero”, Simón Buscaglia volvió a la titularidad.

La Zona B de la Reválida también tuvo la derrota por goleada del Santamarina conducido por Nicolás Serantes que en Rawson cayó 5 a 1 ante Germinal y se hunde en la tabla del descenso con 18 puntos en juego.