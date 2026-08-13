Todas las propuestas del festival en el Parque Eseverri



Este domingo se llevará a cabo una nueva edición del Festival de las Infancias, el tradicional evento organizado en conjunto entre el Municipio y MANO. En esta ocasión el evento se realizará en el Parque Helios Eseverri, a partir de las 14 horas y con entrada libre y gratuita.



Durante la tarde se brindarán numerosas propuestas recreativas y culturales para todas las edades, con el objetivo de que chicos y chicas puedan disfrutar de su día de la mejor manera.



Se dispondrán espacios para que accedan a chocolate y merienda, como así también a pochoclos, cubanitos y licuados de manera gratuita.



Además, también habrá zona de parkour y palestras de escalada, así como los tradicionales juegos inflables, también podrán participar de actividades propuestas por las Escuelas Municipales de Artística, el área municipal de Patrimonio, el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, el Centro Cultural San José, y las áreas de Turismo, Niñeces y Adolescencias y Deportes Municipal.



Asimismo, estarán la Orquesta Escuela y la Banda Escuela Municipal, una zona destinada a juegos ambientados en la Edad Medieval, un área para Primeras Infancias y los Bomberos Voluntarios de Olavarría quienes estarán desarrollando diferentes actividades y, principalmente, desde las 13 horas proponen la “Hora Azul” donde el objetivo es no usar sirenas, megáfonos ni luces parpadeantes para que los niños y niñas con hipersensibilidad sensorial disfruten del espacio.



Se contará con un escenario principal 360°, donde se realizarán las presentaciones de Caty Weslate, la compañía de circo Alegro Andante y el cierre a cargo de “La Bandurria”.



Transporte público gratuito



Por otra parte, con el objetivo de que la comunidad de todo el Partido de Olavarría pueda ser parte de los festejos, el domingo el servicio público de transporte de pasajeros tanto en las líneas urbanas como interurbanas será gratuito en horas de la tarde.



Será desde las 13 y hasta las 18 horas, una franja horaria que contempla una hora antes y una hora después del evento, con el objetivo de permitir tanto el arribo como el retorno a casa de las y los concurrentes.

