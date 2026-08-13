Un tero provocó la suspensión de los vuelos de Humming Airways

Los vuelos que conectan Tres Arroyos con la ciudad de Buenos Aires están suspendidos desde hace una semana, ya que un tero se metió en una turbina de la única aeronave de Humming Airways y provocó daños que obligaron a guardar el vehículo para su reparación.

El incidente que desencadenó esta paralización total, como cuenta La Voz del Pueblo, tuvo lugar el 3 de agosto cuando, en pleno proceso de descenso hacia la pista local, un pájaro se incrustó de lleno en el interior de la turbina del avión.

El impacto a gran velocidad generó la rotura de componentes vitales para la propulsión y encendió de inmediato las alarmas y la lógica preocupación del piloto.

Tras lograr estabilizar la aeronave y concluir el aterrizaje de manera completamente segura, el comandante procedió a realizar la exhaustiva revisión de rigor en el sector involucrado.

En esa inspección se detectaron restos biológicos y plumas que, dadas las características de la fauna local, corresponderían a un tero. Esta emblemática ave habría sido la causante directa del sorpresivo desperfecto.