Liga Pre-Federal: los olavarrienses van conociendo detalles

En la jornada del último lunes se completó una reunión informativa de la Federación Bonaerense de Básquet de cara a lo que será una nueva edición de la Liga Pre-Federal que contará con Pueblo Nuevo, Racing y Estudiantes.

Mientras Pueblo Nuevo, Racing y Estudiantes completan tramites administrativos y arman sus planteles, la organización del certamen que otorga clasificaciones a la Liga Federal empezó a confirmar detalles.

En la última reunión se confirmó que Regatas (equipo que perdió el ascenso de la Liga Federal ante River Plate) no podrá ser parte del certamen en Provincia de Buenos Aires por una sanción de la Federación y además también se estableció que serán siete las fichas mayores posibles y reapareció la ficha Sub23. Los restantes cuatro lugares deberán ser cubiertos con cuatro jugadores menores de 21 años.

La competencia arrancaría no más allá del primer fin de semana de septiembre y se estima la participación de entre 24 y 26 equipos divididos en grupos. En lo que respecta a la Zona Sur estarían bastantes definidos los participantes, con Alumni de Orense, Kimberley de Mar del Plata, Unión y Progreso e Independiente de Tandil, más los representantes de la ABO, aunque no se descarta sumar un octavo equipo si se definieran tres grupos.

Al igual que en ediciones anteriores, el formato de competencia contará con una Fase Regular de todos contra todos (ida y vuelta) logrando la clasificación directa a la tercera categoría del básquet nacional para los dos primeros de la tabla y luego habrá Reclasificación, Play-Off y Final Four en búsqueda del título provincial, más allá de tener asegurada la clasificación a la Liga Federal 2026.