Están abiertas las preinscripciones a los Jardines Maternales Municipales

La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos municipal, informa que ya se encuentran abiertas las preinscripciones a los Jardines Maternales Municipales para el ciclo 2027. La preinscripción está disponible para la comunidad en general.

Los Jardines Maternales son espacios de formación integral, cuidado y acompañamiento destinados a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. A través de propuestas educativas, talleres y actividades deportivas y recreativas, promueven el desarrollo, el aprendizaje y la socialización durante todo el año.

Actualmente, el Municipio cuenta con 13 sedes distribuidas en distintos barrios de la ciudad y localidades del Partido, que brindan cobertura territorial a las familias de Olavarría.

Las preinscripciones se realizarán a través de la aplicación Mi Olava desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Asimismo, las personas interesadas podrán acercarse a las siguientes sedes para obtener más información:

Lucerito: Av. Pringles y Giovanelli.

Principito: Chiclana 4500.

Colores: Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica).

Arco Iris: R. Fal y Berutti.

Los Niños Primero: Dorrego 6105.

Gotitas de Rocío: San Martín 1732 (Sierras Bayas).

Papa Francisco: Collinet 1642.

Piruetas: B. Houssay y 12 Bis s/n (CIC, barrio F. Quiroga II).

Hornerito: Mendoza 1954.

Rayito de Sol: Tacuarí 3661.

Rincón Feliz: Alberdi y Trabajadores.

Mi Casita: Alberdi 2555.

La Lomita: Yrigoyen 1195 (Loma Negra).

