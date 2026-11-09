Están abiertas las preinscripciones a los Jardines Maternales Municipales

La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos municipal, informa que ya se encuentran abiertas las preinscripciones a los Jardines Maternales Municipales para el ciclo 2027. La preinscripción está disponible para la comunidad en general.
Los Jardines Maternales son espacios de formación integral, cuidado y acompañamiento destinados a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. A través de propuestas educativas, talleres y actividades deportivas y recreativas, promueven el desarrollo, el aprendizaje y la socialización durante todo el año.
Actualmente, el Municipio cuenta con 13 sedes distribuidas en distintos barrios de la ciudad y localidades del Partido, que brindan cobertura territorial a las familias de Olavarría.
Las preinscripciones se realizarán a través de la aplicación Mi Olava desde el 9 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Asimismo, las personas interesadas podrán acercarse a las siguientes sedes para obtener más información:
Lucerito: Av. Pringles y Giovanelli.
Principito: Chiclana 4500.
Colores: Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica).
Arco Iris: R. Fal y Berutti.
Los Niños Primero: Dorrego 6105.
Gotitas de Rocío: San Martín 1732 (Sierras Bayas).
Papa Francisco: Collinet 1642.
Piruetas: B. Houssay y 12 Bis s/n (CIC, barrio F. Quiroga II).
Hornerito: Mendoza 1954.
Rayito de Sol: Tacuarí 3661.
Rincón Feliz: Alberdi y Trabajadores.
Mi Casita: Alberdi 2555.
La Lomita: Yrigoyen 1195 (Loma Negra).