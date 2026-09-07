Iniciaron obras en el sector de admisión de la Guardia del Hospital Municipal

Se iniciaron obras de reacondicionamiento y mejora en el sector de admisión de la Guardia del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”. Se trata de tareas pensadas en mejorar la calidad de atención a quienes deban acercarse al centro asistencial local y, a la par, brindar óptimas condiciones de labor al personal administrativo y profesional.

Desde la Dirección del Hospital se añadió que, en virtud de estos trabajos, durante el período de ejecución de la obra se implementará una reorganización temporal de la atención administrativa. En ese sentido, se detalló que las y los pacientes que concurran a la Guardia deberán ingresar por el acceso principal de avenida Sarmiento y dirigirse a la ventanilla de Informes, donde se realizará el registro correspondiente y se brindará la orientación necesaria para continuar con la atención.

La modificación será de carácter temporal y responde a la necesidad de garantizar el normal y seguro funcionamiento de la institución mientras se desarrollan los trabajos.

Según se precisó, las obras forman parte de las acciones que lleva adelante el Municipio para continuar mejorando la infraestructura y espacios comunes del Hospital Municipal, con el objetivo de brindar una mejor experiencia a las personas que necesitan acercarse al establecimiento, priorizando en todo momento la atención, la comodidad y el bienestar de pacientes y acompañantes.

Asimismo, la intervención permitirá generar mejores condiciones para el desarrollo de las tareas que realizan diariamente los equipos profesionales y el personal administrativo, favoreciendo espacios más adecuados y funcionales para quienes trabajan y para quienes concurren al Hospital.

Desde la Municipalidad solicitaron la comprensión y colaboración de pacientes y acompañantes durante el período que demande la ejecución de las obras, que tienen como finalidad seguir fortaleciendo la calidad de atención y mejorar integralmente las condiciones de funcionamiento del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.