En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos válido para el Ranking 114° aniversario del Club Estudiantes” que estuvo reservado para tres categorías.

La competencia que contó con una treintena de valientes que desafiaron a las altas temperaturas consagró a Alejandro Lagleyze con 70 golpes netos en Hasta 13 de Hándicap. Germán Benítez y Martiniano Díaz Oviedo con 72 golpes completaron el podio.

En De 14 a 24, la victoria fue para Owen Lospinoso con 70 que se impuso en el desempate automático ante Uma Springer con 70. Hernán Arroyo con 71 finalizó en el tercer lugar.

Por último, en De 25 al máximo, Fabián Bahl con 64 golpes fue el ganador y lo escoltaron Fernando López Osornio con 65 y Enrique Sánchez con 69.

Fuente: prensa CAE