Se encuentra abierta la inscripción para las jornadas de capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), que serán destinadas exclusivamente a personas que desempeñen tareas en Colonias de Verano o de Vacaciones, tanto del ámbito público como privado. Se invita a participar a guardavidas y profesores de educación física y, a la par, se recuerda que para la habilitación de este tipo de emprendimientos debe contar obligatoriamente con personal capacitado en la materia.

Con el objetivo de brindar a las personas interesadas la posibilidad de concurrir, se diagramó la realización de tres jornadas. Se aclara que para obtener la certificación correspondiente se deberá concurrir a una sola.

Se llevarán a cabo en el Salón Rivadavia, organizadas en conjunto desde el Consejo Administrativo de Salud, la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Habilitaciones.

Se realizarán los siguientes días y horarios:

_ Martes 1 de diciembre:

De 10 a 12 horas

De 13 a 15 horas

_ Miércoles 9 de diciembre

De 10 a 12 horas

De 13 a 15 horas

_ Sábado 12 de diciembre

De 9 a 11 horas

Personas interesadas ya pueden inscribirse a través de Mi Olava.