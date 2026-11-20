

El próximo jueves 3 de diciembre se desarrollará una sesión histórica en el Concejo Deliberante, donde todos los bloques tratarán una resolución conjunta para defender el conocido como “Impuesto a la Piedra”.



El proyecto declara al Derecho de Explotación de Canteras recurso estratégico para el desarrollo del Partido, el cual representa el 20% del presupuesto anual, y, por ende, constituye uno de los principales ingresos del Municipio de Olavarría. La iniciativa lleva la firma de todos los bloques políticos del cuerpo.



Se trata de un hecho histórico para la vida institucional de Olavarría: todas las fuerzas políticas del Concejo impulsan de manera conjunta la defensa de un recurso que acompaña a la ciudad desde hace casi ocho décadas.



La propuesta surge luego de que los concejales tomaran conocimiento de dos demandas judiciales contra el Municipio que cuestionan este derecho, realizadas por las empresas Piatti y Canteras Argentinas. Frente a esa situación, los distintos espacios acordaron expresar una posición común.

El proyecto propone declarar al Derecho de Explotación de Canteras recurso estratégico para el desarrollo económico, social, productivo, territorial y ambiental del Partido. También reconoce como su fundamento un principio que forma parte de la historia de la ciudad: la riqueza natural no renovable que se extrae del territorio debe contribuir al desarrollo de la comunidad y dejar beneficios duraderos para las generaciones presentes y futuras.



Ese principio se remonta a la ordenanza del 29 de junio de 1948, vinculada con el denominado Plan Lara, que planteó que parte de la riqueza generada por la explotación de las canteras permaneciera en Olavarría, convertida en obras de infraestructura y oportunidades de desarrollo. Es decir que el impuesto tiene más de siete décadas de antigüedad.



La iniciativa recuerda, además, que el derecho tiene como fundamento la extracción de minerales del suelo del Partido, y no su venta posterior, y que la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires reconoce expresamente la explotación de canteras como fuente de recursos municipales. Destaca también las funciones del Municipio en la regulación, fiscalización y control de la actividad extractiva.



Por último, propone preservar y difundir los antecedentes históricos y documentales del Derecho de Explotación de Canteras como parte del patrimonio institucional de Olavarría.

