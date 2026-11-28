Terminó el 2026 para las inferiores de la Asociación de Básquet de Olavarría con la disputa de las Finales.

En el Juan Manolio del Club Pueblo Nuevo se cerró el año para las divisiones más chicas del básquet local y se completaron cuatro partidos donde se repartieron triunfos Estudiantes, Racing de La Madrid y Ferro.

Además, en Mini Femenino, ganó Sport Club Trinitarios y se adjudicó ser el mejor de la temporada.

Los resultados:

Mini Femenino:

Sport Club Trinitarios 45 – 38 Comercio

Mini Masculino:

Estudiantes Negro 50 – 52 Ferro

U13:

Estudiantes Negro 46 – 37 Racing (L)

U15:

Racing (L) 71 (62) – 67 (62) Estudiantes Negro

U17:

Estudiantes Negro 60 – 44 Racing (L)