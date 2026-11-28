El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene a su campeón ya que festejó el CEF N°44.

El equipo del Centro de Educación Física derrotó a Racing en el Parque Olavarría por 61 a 55 y se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura. Enrique Bourgeois fue el goleador con 15 puntos.

En un duelo de trámite parejo, la visita tuvo un mejor cierre y volvió a gritar campeón tras varios años.

El último partido de la temporada 2026 enfrentará al CEF N°44 ante Mariano Moreno que se había adjudicado el Torneo Apertura para definir al mejor del año.

Síntesis Racing – CEF N°44:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Bourdieu, E.; Suárez, D. y Rincón, J.

Racing (55): Guido (5), Sentenac (6), Larregina (9), Rosende (6), Spinella (0), Defelice (6), Rodríguez (8), Correa (0), Rothlisberger (7), Rampoldi (0), Bettiga (2), Offidani (6). DT- Sebastián D´Alessio

CEF N°44 (61): Wesner (9), Graff (0), Carusso (8), Ortega (2), Luna (1), Núñez (6), Escudero (2), Waimann (6), Bourgeois (15), Bourgeois (6), Ferscher (6). DT- Bruno Crivelli

Parciales: 11 – 11; 26 – 24; 46 – 39 y 55 – 61