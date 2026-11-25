Foto: Andrés Arouxet

El jefe comunal Maximiliano Wesner llegó mucho antes de la caída del sol al Parque Helios Eseverri para participar de la fiesta por el 159º aniversario de la fundación de Olavarría. La jornada había empezado temprano este miércoles para Wesner, con el acto protocolar que se desarrolló en la Plaza Alvaro Barros y contó con un gran número de instituciones del Partido.

“El escenario ya está vibrando con muchos vecinos que se han acercado desde temprano, mucha gente con las instituciones, con los artesanos, con todos los puestos, ya vendiendo lo que han laburado y lo que han producido”, destacó y se confesó “expectante porque el clima acompañó, porque trabajamos muchísimo para que esto suceda y para que salga de la mejor forma posible”.

“Estamos vibrando con el festejo Olavarría, compartiendo desde mi lugar de Intendente ser parte de la historia pero -como decía hoy- todos contribuimos a en algo en estos 159 años y lo seguiremos haciendo desde el lugar que toque” afirmó.

El intendente Wesner subrayó que esta fecha es, tal vez, cada año la fiesta popular más esperada en el calendario.

“Cuando venía para acá veía que la gente llegaba caminando por la calle, algo distintivo, tipo recital, como un relax, como sacarse la ropa de la semana y en este día de asueto poder disfrutar. Creo que hace bien, la gente lo estaba esperando, tenemos un escenario, tenemos los muralistas, tenemos la batucada. Le hemos dado una vuelta de rosca desde la Subsecretaría de Cultura, porque recibimos a todos los artistas en la sala de reuniones de la Muni, compartimos el momento y lo que venimos haciendo en materia cultural por la Ciudad” expresó el intendente de Olavarría.

Wesner se manifestó entusiasmado en la espera del cierre, a cargo de “Los Tipitos” y dijo que “es lo más atractivo, pero yo pongo en valor nuestros artistas que son muy buenos y que tienen mucho para dar”.

“Soy un fana de cada uno de ellos. Escuchamos a los Breda recién y la verdad que suenan muy bien. Les decía y les compartía el otro día, en la sala, que yo me sorprendí con ‘Viajando a Mercurio’; creo que no fue el año pasado, sino el anterior, cómo sonaron y eso me pone muy bien porque hay una cuota de la gestión que se traduce en el sonido, en la letra, la música de esas bandas”, resaltó.