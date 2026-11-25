En Tandil y con la organización de Atletas Serranos Tandil se corrió la 1° contrarreloj “Cerro de la Virgen” y hubo representantes locales entre el centenar de atletas que se dieron cita en la jornada del último domingo.

La dupla local conformada por Emanuel Mari y Matías Pérez ganó la general de la distancia competitiva de la prueba que fue declarada de Interés Deportivo y Municipal con un tiempo de 01:28:19.367.

En la categoría Mixta, el triunfo fue para Martín Higuera – Desiree Fraiz y el segundo lugar del podio fue para Cristian Kees y Belén Castañares (Olavarría/Laprida) con un tiempo de 1:50:31 que le valieron la 20° posición en la general.

Belén Pereyra y María de los Ángeles García (Benito Juárez / Olavarría) demoraron 01:53:49 en completar el recorrido y fueron segundas en Postas Damas, solo por detrás de las tandilenses Natalia García y Guadalupe Alasino.

Además, también el equipo compuesto por Mariano Marques y Walter Caballero demoraron 1:37:09 para cruzar el globo de llegada.