Olavarría ya disfruta y comparte la fiesta por el 159 aniversario en el parque Helios Eseverri, donde se concentran las propuestas y actividades oficiales organizadas desde el Municipio.

Al mediodía se habilitó tanto el patio gastronómico y cervecero como el paseo de emprendedores y artesanos, mientras que a las 16 se inició la actividad en el escenario principal con artista locales.

Se recuerda que el cierre será con la presentación de la reconocida banda de rock nacional Los Tipitos.

Vale destacar que desde el Municipio, además de las propuestas que se ofrecen en el escenario principal, se diagramó un operativo integral para garantizar el normal y seguro desarrollo de la fiesta con la labor conjunta de personal de Protección Ciudadana, Centro de Monitoreo, Defensa Civil, Emergencias, Desarrollo Social y Atención Primaria de la Salud.

Se invita a toda la comunidad a acercarse en familia o con amigos a disfrutar de una tarde y noche plena en celebración en comunidad.