En el marco del 1° de diciembre: Día Mundial de Respuesta al VIH, el Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de la jornada “Enlazar Cuidados. Una Respuesta Integral al VIH”, que se realizará el martes 1° de diciembre de 18 a 20 horas en el Paseo de la Salud.

La propuesta -que surge en adhesión a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires- busca hacer hincapié en las formas de cuidado y tiene como objetivo promover el acceso al diagnóstico temprano.

Retomando el símbolo del lazo rojo, las actividades invitan a entrelazar estos cuidados individuales para transformarlos en cuidados colectivos, reafirmando el compromiso de garantizar el acceso a la salud y sostener derechos.

A nivel local, la jornada es organizada conjuntamente por la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, el Hospital Municipal “Héctor M. Cura”, el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR), la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Subsecretaría de Cultura y la Facultad de Ciencias de la Salud a través de la colaboración de Brigadistas.

Jornada en el Paseo de la Salud

Martes 1 º de diciembre

18:00 a 20:00 horas – Paseo de la Salud (Brown y Belgrano)

Durante la jornada se realizarán testeos rápidos duales de VIH y Sífilis, gratuitos, confidenciales y voluntarios, con consejería pre y post test, difusión, entrega de folletería y preservativos, y actividades culturales.

El test rápido se realiza con una gotita de sangre del dedo y el resultado se obtiene en 15 minutos.

Testeos en CAPS

Lunes 30 de noviembre

11:00 a 13:00 horas. Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 5 “Hipólito Yrigoyen” (Beruti 4124 – Servicio Territorial N° 4)

Miércoles 2 de diciembre

14:00 a 16:00 horas – Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 22 “Villa Mailín (Mendoza y Balcarce – Servicio Territorial Nº 6)

Jueves 3 de diciembre

11:00 a 14:00 horas – Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 7 “Independencia” (Av. Pueyrredón y Ayacucho)

Viernes 4 de diciembre

14:00 a 16:00 horas – Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 26 “Lourdes” (Grimaldi 894)

Centros de testeos permanentes

Cabe mencionar que desde el mes de octubre, Olavarría cuenta con dos centros de testeos descentralizados para la detección de VIH y Sífilis, en el marco del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva.

De esta manera se busca brindar a toda la comunidad una respuesta cercana y próxima, fortaleciendo la territorialidad y presencia del sistema público de salud, ofreciendo un diagnóstico temprano a través de un examen sencillo que brinda resultados confiables en pocos minutos a partir de una sola muestra de sangre.

Dichos centros funcionan durante todo el año en las sedes de los CAPS Nº 5 – Berutti 4124 (lunes de 11 a 13 horas) y CAPS Nº 7 – Av. Pueyrredón y Ayacucho (jueves de 11 a 14 horas). No es necesario presentar documento de identidad ni orden médica para realizarse el test.