La Liga Nacional y la Liga Argentina completaron nuevos cotejos y los equipos con presencia olavarriense sumaron más derrotas que festejos.

En la máxima categoría del básquet nacional, Oberá Tenis Club logró su quinta victoria en fila tras imponerse en Misiones ante Atenas por 79 a 72 y ante Independiente de Oliva por 96 a 89.

En el “Celeste”, Bruno Sansimoni aportó 3 puntos, 3 rebotes, 3 pases gol y un recupero y Agustín Brocal, 14 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias ante el “Griego” y luego, el pasado jueves, el olavarriense completó 14 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 1 recupero y el formado en Estudiantes sumó 9 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 1 recupero.

Distinta fue la suerte de Ferro Carril Oeste en su doble presentación en Santiago del Estero. Inició la gira con victoria ante Olímpico por 84 a 80 y cerró con caída ante Quimsa por 87 a 74. Alejandro Diez, a un partido de los 100 con la camiseta del “Verdolaga”, sumó 9 puntos y 8 rebotes en La Banda y 4 puntos en la capital santiagueña.

También salió a la cancha La Unión, pero perdió en el “Cincuentenario” 89 a 82 ante Independiente de Oliva. En el representativo formoseño, Mariano Marina terminó el partido con 5 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia y Facundo Mariano no vio acción.

Por otro lado, en la Liga Argentina, el único que festejó fue Deportivo Viedma que en condición de local venció a Gimnasia y Esgrima por 86 a 70. Mateo Macrini completó el partido con 14 puntos, 2 rebotes y 1 recupero.

Riachuelo, cayó en el “Teatro del Parque” de Córdoba ante Barrio Parque por 94 a 65 y Quilmes profundiza su mal momento en la categoría con derrota ante Racing en condición de local por 81 a 72.

En el elenco riojano, Marcos Risso sumó 9 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos y en el de Mar del Plata, Santiago Aman no sumó minutos.