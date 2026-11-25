Empieza a cerrarse el 2026 para la Asociación de Básquet de Olavarría y luego de semanas de disputa de clasificatorios se definieron los finalistas del Torneo Oficial para las categorías formativas masculinas.

Estudiantes y Racing de La Madrid fueron los grandes ganadores de los cuadrangulares y se enfrentarán en tres de las cuatro divisionales más pequeñas. La otra, tendrá como finalista a Ferro.

Además, también se conocerán los campeones del segundo torneo del año para la “Copa Ciudad de Olavarría”, certamen organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

En Femenino, por su parte, concluyó la Fase Regular del Torneo Clausura y empiezan los cuadrangulares.

La programación:

Miércoles:

Copa Olavarría

Estudiantes – Ferro (Mini)

Racing (O) – El Fortín (U13)

Sábado:

Finales del Torneo Oficial

10:00 hs.: Estudiantes Negro – Racing (L) (U13)

12:00 hs.: Sport Club Trinitarios – Comercio (Mini Femenino)

13:30 hs.: Racing (L) – Estudiantes Negro (U15)

15:30 hs.: Estudiantes Negro – Ferro (Mini Masculino)

17:00 hs.: Estudiantes Negro – Racing (L) (U17)

Domingo:

Cuadrangular U13 Femenino

10:00 hs.: El Fortín – Comercio

12:00 hs: Sport Club Trinitarios – Alfa y Omega

15:30 hs.: Perdedor 1 – Perdedor 2

17:30 hs.: Ganador 1 – Ganador 2