

Un niño de 3 años con diabetes adquirió un dispositivo que mejora su calidad de vida gracias a un recurso de amparo presentado por el abogado olavarriense Hilario Rivera.



La medida fue otorgada por la Dra. María Hilda Galdós, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 2, en favor de un pequeño insulinodependiente con carnet hospitalario condición 1.



Su enfermedad requería de un control continuo por parte de su mamá, el cual incluía entre 14 y 15 pinchazos por día y dificultaba el desarrollo de sus actividades diarias.



En este sentido, para mejorar su calidad de vida, profesionales del Hospital de Pediatría le indicaron un sensor de monitoreo continuo de glucosa llamado “Freestyle Plus 2”. Se trata de un parche adhesivo que se coloca bajo la piel para medir la glucosa en el líquido intersticial las 24 horas, mostrando valores, tendencias y alertas sin necesidad de pinchazos frecuentes en los dedos.



Sin embargo, éste le fue negado ya que, según se le dijo a la familia, debían tramitarlo a través de un programa provincial llamado Prodiaba, aunque esa gestión tampoco fue exitosa.



En este contexto, a través del accionar desinteresado del abogado Rivera, se presentó un recurso de amparo y la Justicia dio a favor la medida cautelar para la provisión del sensor. Durante una audiencia conciliatoria, la Municipalidad aceptó y ejecutó la compra del dispositivo.

