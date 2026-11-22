La iniciativa impulsada por un gimnasio local, reunió a una importante cantidad de participantes y presentó una nueva alternativa deportiva en la ciudad.

La propuesta deportiva que combina carrera y ejercicios funcionales, en una modalidad que busca poner a prueba distintas capacidades físicas fue un verdadero éxito en un circuito preparado en inmediaciones a la Casa del Bicentenario.

La competencia contempla la combinación de tramos de carrera con ocho estaciones de ejercicios, planteando un desafío integral para los más de 160 deportistas participantes.

Entre los ejercicios hubo remo, empuje de trineo, burpees, estocadas y caminata del granjero que tuvieron la presencia de todas las categorías dispuestas por la organización.