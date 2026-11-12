La visita del papa León XIV dio oxígeno al turismo

Fuente: DIB

La movilización de millones de personas por la visita del papa León XIV, sumada a los feriados extraordinarios, generó un importante movimiento turístico en el país. Mar del Plata superó el 75% de ocupación hotelera, mientras que Chascomús llegó al 98% y algunas localidades como Villa Gesell registraron niveles superiores al 80%, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica fue uno de los principales puntos de atracción. Mar del Plata superó el 75% de ocupación, por encima de las expectativas iniciales, con un movimiento que los operadores consideraron entre los mejores del año fuera de la temporada alta.

La actividad estuvo impulsada por una agenda que incluyó el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón, con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una serie de espectáculos musicales. Entre ellos se destacaron las presentaciones de Abel Pintos, Baglietto-Vitale, Sergio Dalma, Alex Ubago y Los Cafres. También contribuyó el festival gastronómico MardelBurguer.

Las estadías fueron mayoritariamente de dos noches, con algunas extensiones a tres, y prevalecieron las reservas de último momento. La demanda también alcanzó a los alquileres temporarios y obligó a las empresas de transporte de pasajeros a incorporar servicios adicionales.

En Pinamar y Cariló se registró un movimiento importante. Si bien los relevamientos hoteleros previos ubicaban la ocupación de la zona en torno del 60%, algunos establecimientos de mayor capacidad alcanzaron su nivel máximo. En el partido de Villa Gesell, la ocupación llegó al 65% en la ciudad cabecera. Sin embargo, el desempeño fue superior en las localidades del sur: Mar de las Pampas alcanzó el 86%, Mar Azul el 80% y Las Gaviotas el 76%. En conjunto, esos tres destinos promediaron el 82%, de acuerdo con un relevamiento realizado sobre 73 establecimientos.

El movimiento también se reflejó en las rutas. Durante la mañana del sábado, Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) contabilizó 2.421 vehículos por hora en Samborombón, sobre la Autovía 2; otros 1.063 en Maipú y 1.097 en La Huella, sobre la Ruta 11.

En el interior bonaerense también hubo resultados destacados. Chascomús alcanzó el 98% de ocupación, con visitantes principalmente provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires, atraídos por la laguna y una agenda de actividades culturales y tradicionalistas. Tandil, por su parte, recibió turistas con motivo del Festival Chacinar, que convocó a miles de personas y recuperó el récord del salame más largo del mundo, con una pieza de 512,90 metros.

El relevamiento de CAME también destacó el movimiento generado por las celebraciones religiosas. En la Ciudad de Buenos Aires, la misa del lunes 9 reunió a 2,5 millones de personas. Entre el 6 y el 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas que pernoctaron y cerca de un millón excursionistas. El impacto económico superó los US$ 88 millones y la ocupación hotelera promedió el 75%.

En Córdoba, la misa del martes 10 convocó a más de 650.000 personas y la ocupación hotelera de la capital rondó el 60%, aunque algunos establecimientos alcanzaron el 100%.

Por su parte, Luján se preparó para recibir a 2 millones de fieles en la celebración de este miércoles. La ocupación hotelera previa superó el 90%, mientras que las búsquedas de alojamiento aumentaron más del 1.800% interanual en Booking y más del 500% en Airbnb.

CAME señaló que el movimiento dejó dos dinámicas simultáneas: una movilización religiosa excepcional y un turismo recreativo que aprovechó los días de descanso. También advirtió que una parte importante de los asistentes a las celebraciones viajó y regresó en el día, por lo que el impacto sobre el consumo y los servicios no siempre se tradujo en un crecimiento equivalente de las pernoctaciones.