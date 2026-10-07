Locura por León XIV: en Luján los alojamientos llegan a $ 15 millones

El impacto de la visita del papa León XIV ya se hace sentir en uno de los principales destinos de su recorrido. Una encuesta nacional reveló que el 16,5% de los adultos argentinos tiene intención firme de ir a verlo, un porcentaje que representa a más de cinco millones de personas mayores de 18 años.

El enorme interés presiona, sobre todo, a los alojamientos en los sitios donde Su Santidad encabezará eventos y sobre todo en Luján, donde celebrará una misa el 11 de noviembre.

En la ciudad bonaerense, donde no quedan plazas “oficiales”, se piden hasta 10 mil dólares o 15 millones de pesos por el alquiler de una casa en esa fecha. Y hasta el Gobierno bonaerense tuvo que salir a poner paños fríos, y aclarar que son “valores marginales”.

Los relevamientos realizados sobre las plataformas de alquiler temporario muestran valores que, para una sola noche, alcanzan cifras difíciles de imaginar para el mercado habitual de la ciudad.

Una casa para cuatro personas ubicada a unas 13 cuadras del lugar donde se realizará la misa llegó a publicarse por $ 11 millones para la noche del 10 de noviembre. Otra vivienda, para tres personas y ubicada a unas 60 cuadras del centro, se ofrecía por $ 1,8 millones.

Hay valores aún más extremos. Una propiedad de dos dormitorios situada frente a la capilla San Juan de Dios fue publicada a $ 15.553.643 por una sola noche, mientras que otra alternativa cercana a la Basílica rondaba los $ 14 millones.

La fiebre por conseguir un lugar donde dormir incluso llegó a alternativas mucho más precarias. Un jardín ubicado a unas 14 cuadras del centro se ofrecía para instalar una carpa para dos personas por $ 366.000 la noche, con acceso a un baño compartido.

En otras plataformas, los alojamientos ubicados más lejos del centro aparecen publicados entre US$ 500 y US$ 2.500 por noche, mientras que algunas residencias estudiantiles frente a la Basílica llegan a los US$ 5.500.

El relevamiento del interés de los argentinos por la visita de León XIV corresponde a la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), realizada sobre 2.414 casos de todo el país entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre. Entre quienes manifestaron su intención de asistir, el 77% son católicos, pero también aparecen cerca de un 11% de evangélicos y un 8,5% de personas sin filiación religiosa. (Fuente: DIB)