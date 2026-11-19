En el marco del comienzo en pocas semanas de las colonias de verano y vacaciones, el Municipio brindará capacitaciones en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), destinadas exclusivamente a personas que desempeñen dichos espacios, como guardavidas, profesores de educación física y otros profesionales de la educación. Asimismo, expresaron que para la habilitación de este tipo de emprendimientos debe contar obligatoriamente con personal capacitado en la materia.



Serán un total de tres jornadas para aumentar la posibilidad de asistir: martes 1º de diciembre de 10 a 12 y 13 a 15 hs, miércoles 9 de 10 a 12 y 13 a 15 y sábado 12 de 9 a 11. Para obtener la certificación será suficiente con concurrir a una sola.



Se llevarán a cabo en el Salón Rivadavia, organizadas en conjunto desde el Consejo Administrativo de Salud, la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Habilitaciones. Las personas interesadas ya pueden inscribirse a través de Mi Olava.

