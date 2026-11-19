En una acción que combinó formación laboral y asistencia comunitaria, desde una cárcel de Sierra Chica se concretó una nueva entrega de 1.000 bloques graníticos para mejoras edilicias en establecimientos educativos del partido de Olavarría.
Con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, personas privadas de la libertad de la Unidad 27 del Servicio Penitenciario Bonaerense fabricaron el material de construcción para el Consejo Escolar de Olavarría, que es el organismo encargado de distribuirlo.
Bajo una orden de trabajo avalada por la Subdirección General de Trabajo Penitenciario, en la sección Talleres del establecimiento carcelario, coordinadamente con el Polo Productivo de Sierra Chica, trabajaron intensamente durante dos semanas para la fabricación de los bloques.
Desde el SPB destacaron que “este logro técnico y productivo se sostiene hace tiempo con maquinaria especializada y capacitaciones para los internos y para el personal penitenciario” a cargo del especialista de la firma local Q-Bloques, Guillermo Quiroga.
En tanto, la articulación institucional se inició a partir de una solicitud formal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de la Municipalidad de Olavarría, que gestionó el pedido para canalizarlo hacia el sistema educativo local.
Con esta entrega acompañada, el Consejo Escolar dispone de un material constructivo de alta resistencia y durabilidad, que será utilizado para ejecutar diversas acciones sobre la infraestructura edilicia de establecimientos educativos del Partido.