

En una acción que combinó formación laboral y asistencia comunitaria, desde una cárcel de Sierra Chica se concretó una nueva entrega de 1.000 bloques graníticos para mejoras edilicias en establecimientos educativos del partido de Olavarría.



Con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, personas privadas de la libertad de la Unidad 27 del Servicio Penitenciario Bonaerense fabricaron el material de construcción para el Consejo Escolar de Olavarría, que es el organismo encargado de distribuirlo.



Bajo una orden de trabajo avalada por la Subdirección General de Trabajo Penitenciario, en la sección Talleres del establecimiento carcelario, coordinadamente con el Polo Productivo de Sierra Chica, trabajaron intensamente durante dos semanas para la fabricación de los bloques.



