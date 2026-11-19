El Honorable Concejo Deliberante Estudiantil de Olavarría realizó este jueves su tercera y última sesión ordinaria de 2026, en la que se aprobaron tres ordenanzas y doce resoluciones. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la creación de una aplicación de audio guía para el transporte público, pensada para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual, y un proyecto consensuado por seis instituciones educativas que solicita una atención integral de la salud mental.

La concejal estudiantil de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 propuso la creación del programa “Audio Transporte”. La iniciativa busca desarrollar una aplicación que incorpore un sistema de audio guía al transporte público de Olavarría, para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a información que facilite el uso de los colectivos y sus recorridos. Para avanzar en su implementación, la propuesta contempla la articulación entre el Municipio, la institución educativa y la empresa Tu Bus, mediante la integración de datos de telemetría y la realización de pruebas de campo en paradas estratégicas.

Otro de los temas destacados fue el proyecto de comunicación sobre atención integral de la salud mental, construido de manera conjunta por estudiantes de seis instituciones: las escuelas secundarias N° 1, 10 y 12, el CENS 452 y las instituciones Esquiú. La iniciativa pone en agenda la necesidad de fortalecer las respuestas y los dispositivos de atención en salud mental, a partir de una propuesta colectiva que reunió distintas comunidades educativas.

La sesión también aprobó una ordenanza presentada por el Centro de Formación Integral “La Casa de Helen” para disponer la creación de monumentos, placas o intervenciones artísticas en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976. El proyecto contempla que los espacios conmemorativos hagan referencia a la memoria, la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos, además de visibilizar la participación de estudiantes con discapacidad en la construcción de la memoria colectiva.

La tercera ordenanza, impulsada por ENAPE, propone la creación de un Programa Municipal de Alfabetización y Uso Responsable de la Inteligencia Artificial.

Entre las restantes resoluciones aprobadas se encuentran propuestas para mejorar la movilidad y la infraestructura urbana, como la ampliación de bicisendas y corredores seguros en distintos sectores de la ciudad, la instalación de estaciones de carga para dispositivos electrónicos en espacios públicos y la incorporación de cartelería turística en el acceso a Sierras Bayas.

También se aprobaron iniciativas para crear un programa de prácticas laborales destinado a jóvenes de entre 16 y 18 años; instituir el 3 de junio como el Día de la Formación Profesional y los Oficios Regionales; promover capacitaciones en Lengua de Señas y Braille; y conformar un foro de participación sobre Educación Sexual Integral, vínculos sanos, consentimiento y difusión de la Ley Olimpia.

La agenda incluyó además pedidos vinculados con el transporte educativo para escuelas rurales, la creación de un punto comunitario de abastecimiento de agua potable en Recalde, la plantación de árboles, la puesta en valor de espacios verdes y recreativos, y mejoras en la iluminación del Parque Helios Eseverri. Asimismo, se aprobaron propuestas para mejorar las condiciones de las paradas y la identificación de las líneas de colectivos.

Esta edición del Concejo Deliberante Estudiantil contó con la participación de 43 instituciones educativas secundarias de todas las modalidades. Finalizadas las sesiones, el próximo viernes 27 de noviembre se realizará un acto de cierre en el que cada uno de los concejales estudiantiles recibirá su diploma.

De acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 4924/22, los proyectos aprobados en el Concejo Deliberante Estudiantil ingresarán en el siguiente período deliberativo como iniciativas formales al HCD. De esta manera, las propuestas elaboradas por las y los jóvenes podrán continuar su recorrido institucional y formar parte de la agenda legislativa local.

La iniciativa busca promover la participación ciudadana, el compromiso democrático y la construcción colectiva de propuestas junto a las comunidades educativas, acercando a las y los estudiantes al funcionamiento de las instituciones y a la elaboración de políticas públicas.